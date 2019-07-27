Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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