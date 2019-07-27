0553 313 94 23

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:22
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:22
  1. MilliSavunma Bakanlığı
  2. Pençe harekatı
  3. terörist

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Engellere kulaç atıyorlar
    1. (Özel) Engellere kulaç atıyorlar
    2. (Özel) Köpekleriyle beraber 6 yıldır..
    3. Gövde gösterisi yapayım derken rezil..
    4. Ahmet Çalık’a Japonya Devlet Nişanı..
    5. Ucuz ekmek mahkemelik
    6. Dünyanın en büyük Atatürk portresinin..
    7. Türk Telekom’dan 745 milyon TL net kar
    8. Kurbanlıklara sağlık taraması
    9. MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli..
    10. Erzincan’da yeni “Ay Lav Yu" filmi
    11. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz..
    12. Nihat Dalgın Sinop Üniversitesi..
    13. Atama kararları Resmi Gazete'de
    14. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel..
    15. İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ..
    16. Mamak’ta kurban hazırlıkları hızlandı
    17. Eski görünümüne kavuşuyor
    18. Pınar Karşıyaka, Tony Taylor'ı..
    19. İzmir’de otomobil sürücüsünün çarptığı..
    20. İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'ye..
    21. İstanbul'a ilk kurbanlıklar geldi
    22. Rize’de iki festival birleşince ortaya..
    23. Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri..
    24. Kalp krizinden ölen madenci toprağa..
    25. Geç Osmanlı’da Saat ve Zaman :..
    26. Kazım Uysal Kütahya Dumlupınar..
    27. İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik..
    28. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    29. GÜNDEM / 27 Temmuz 2019
    30. Kim bu Işılay Saygın hangi görevlerde..
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimidir