0553 313 94 23

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine TSK tarafından düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi

20 Aralık 2018 Perşembe 19:03
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından hava harekatına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:03
  1. hava harekatı
  2. Irak'ın kuzeyi
  3. terörist

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO'dan ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin açıklama
    1. NATO'dan ABD’nin Suriye’den çekilme..
    2. Interpol'dan korkutan DAEŞ uyarısı!
    3. B vitamini nelere iyi gelir?
    4. Evde nane sabunu yapımı
    5. Arjantin Güvenlik Bakanının ifadesi..
    6. Avrupa borsaları günü son 2 yılın en..
    7. YPG korkudan masaya oturdu: Petrolü..
    8. "İslam barıştır, İslam umuttur"
    9. CHP'li İmamoğlu "Benim annem de..
    10. CHP Sarıyer belediye başkan adayı 2019
    11. Postür bozukluğu nedir?
    12. BM, Suriye Anayasası'nı yazacak..
    13. Yemen'den Türkiye açıklaması: Takdir..
    14. CHP Şişli belediye başkan adayı 2019..
    15. ABD'nin Suriye'de hava saldırılarını..
    16. Magnezyum eksikliğinde hangi sağlık..
    17. CHP Silivri belediye başkan adayı 2019
    18. Renklerin insan psikolojisine etkisi
    19. Hipotermi hakkında bunları biliyor..
    20. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'