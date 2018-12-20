Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine TSK tarafından düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi20 Aralık 2018 Perşembe 19:03
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter hesabından hava harekatına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
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