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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:56
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine, Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:56
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Pençe harekatı

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