Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığından Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurulurken, 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

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