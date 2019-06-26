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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:03
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:03
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