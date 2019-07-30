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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinden yurt içine saldırı amaçlı sızmaya çalışan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

30 Temmuz 2019 Salı 10:09
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinden yurt içine saldırı amaçlı sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina bölgesinden yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü teröriste hudut birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:09
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