Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinden yurt içine saldırı amaçlı sızmaya çalışan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinden yurt içine saldırı amaçlı sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina bölgesinden yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü teröriste hudut birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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