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Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:11
Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 20:11
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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