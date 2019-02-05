"Irak'ın komşuları gözetleme sahası olmasını kabul etmeyiz"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii lider Ammar el-Hekim, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına atıfla İran'ı kastederek, Irak topraklarının komşularını gözetleme ve onlara saldırı sahası olarak kullanılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Meclis Reform ve İmar Koalisyonu Başkanı Hekim, ABD'nin Irak'taki askeri varlığı tartışmalarına ilişkin yayımladığı açıklamada, "Irak'ın bölgesel ve uluslararası hesaplaşma alanı ya da komşu ülkeleri (İran) gözetleme, saldırı ve provokasyon sahası olarak kullanılmasını asla kabul etmeyiz." ifadelerine yer verdi.

Hekim, "Topraklarımızın komşu ülkelerden intikam alınması için kullanılması tutumu ulusal çıkar ve güvenliğimizi hedef almaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Amerikan CBS televizyonunda yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Irak'taki Aynü'l Esed Üssü'ne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirterek, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." demişti.

Yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için yasa tasarısı hazırlığı yapılan Irak'ta Trump'ın sözlerinin ardından siyasilerden peşi sıra açıklamalar gelmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Trump'ın sözlerine ilişkin, "ABD'nin Irak'taki varlığı, terörle mücadelede iş birliği amacıyla hükümetin kararı ve talebi üzerine olmuştu, yine böyle olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanlarından ve meclisteki Bina Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri de Irak topraklarının başka ülkeye saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Irak, Suudi Arabistan dahil başka hiçbir ülkeye karşı saldırı yeri olamaz. Anayasa, yabancı askeri varlığı reddediyor." diye konuşmuştu.

- ABD'nin Irak'taki askeri varlığı



ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta, yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra eski Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine, tüm askerini Irak'tan çekmişti.



Ancak terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine, ABD yeniden askerlerini Irak'a göndermişti.



ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor.











