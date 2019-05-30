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Irak’ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Irak’ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 23:16
Irak’ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Irak’ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 23:16
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