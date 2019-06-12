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"Irak'ın istikrarı bölgenin güvenliği için önemli bir faktör"

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:38
"Irak'ın istikrarı bölgenin güvenliği için önemli bir faktör"

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Salih, Ummanlı Bakan Bin Alevi'yi Bağdat'taki Es-Selam Sarayı'nda kabul etti.

"Irak'ın istikrarı, bölgenin güvenliği için önemli bir faktör." ifadesini kullanan Salih, Irak ve Umman'ın bölgedeki nüfuzundan söz ederek, bölgesel meselelerle ilgili çalışmalarda önemli ve etkin rol oynama gücü ve isteklerinin bulunduğunu belirtti.

Salih, görüşme sırasında ayrıca Umman yönetiminin, 3 yıl aranın ardından mayıs ayında Bağdat'taki büyükelçiliğini yeniden açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Irak Cumhurbaşkanı, büyükelçiliğin yeniden açılmasını, iki ülke halkları arasındaki iş birliğinin derinleşmesi ve ekonomik büyümesine destek sağlayacak çalışmalar kapsamında atılan olumlu bir adım olarak niteledi.

Ummanlı Bakan Bin Alevi de ilişkileri pekiştirmek ve bölgesel gelişmeler karşısında tutumların birleştirilmesi çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretin önemine işaret etti.

Bin Alevi, ülkesinin çeşitli alanlarda Bağdat'a yönelik desteğini de vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi'nin bugün başlayan Bağdat ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:38
  1. Bin Alevi
  2. Irak
  3. Salih
  4. Umman

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