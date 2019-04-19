Irak'ın hac kontenjanı 50 bine çıkarıldı

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, hac kontenjanının 50 bine çıkarıldığını duyurdu.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Adil Abdulmehdi, resmi temasları çerçevesinde Suudi Arabistan'daki yetkililere, Irak halkının daha önce içinde bulunduğu zor şartlar ve çatışmalar nedeniyle hac kontenjanından istediği gibi yararlanamadığını iletti.

Abdulmehdi'nin, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret sonrasında, Riyad yönetimi Irak'ın hac kontenjanının 50 bine çıkarılmasına karar verdi.

Nüfusu yaklaşık 39 milyon olan Irak'ın geçen yılki hac kontenjanı 38 bindi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, beraberindeki 11 bakan ve 70 iş insanıyla önceki gün Suudi Arabistan'a gitmiş, iki ülke arasında enerji, petrol, yatırım ve tarım alanları başta olmak üzere 13 mutabakat zaptı imzalanmıştı.

İki ülke yetkilileri 2017'de "Irak ve Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi" oluşturmak için anlaşma imzalamıştı.

Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Irak-Suudi Arabistan ilişkileri tamamen kopmuş ancak Suudi Arabistan, 2015'te Bağdat'ta 25 yıl aradan sonra yeniden büyükelçilik açma kararı almıştı.