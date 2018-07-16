Irak'ın güneyindeki gösteriler artıyor

Irak'ın güneyindeki Basra, Musenna, Meysan ve Zikar kentlerinde hizmet eksikliği ve elektrik kesintileri nedeniyle düzenlenen gösteriler dün de devam etti.

Basra'da göstericilerin il meclis binasını basması üzerine yaşanan arbedede, 2 kişi öldü, 16'sı güvenlik görevlisi 35 kişi yaralandı.

Musenna kent merkezinde de göstericiler yerel yönetim binasını bastı. Olaylarda 2 gösterici öldü, 50'den fazla güvenlik görevlisi yaralandı.

Meysan'da ise güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 24 kişi yaralandı. Göstericiler El-Mecer Kaymakamlığı binası ile kaymakamın evini ateşe verdi.

Zikar'da da güvenlik güçleri il meclis binasını basmak isteyen göstericilere müdahale etti. Olayda 12 gösterici ile 7 emniyet mensubu yaralandı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

Kaynak: AA