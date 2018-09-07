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Irak'ın Basra kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Basra kentinde yaşanan olaylar üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

07 Eylül 2018 Cuma 22:15
Irak'ın Basra kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Basra Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanan olaylar sebebiyle kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açıklamada, söz konusu yasağın ne zaman kalkacağına dair bilgi verilmedi.

Kentte devam eden gösteriler sırasında bir grup gösterici, bugün İran’ın Basra Başkonsolosluğu'nu ateşe vermişti. İran yönetimi ise bunun üzerine Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra'da halkın, 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şu ana kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.

Basralılar, gösteriler sırasında valilik ve belediye binaları, devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlerine ait binaları basarak ateşe vermişti. 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 22:15
  1. İran

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