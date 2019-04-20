BAĞDAT (AA) - Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde ülkenin istikrarının korunması gerektiğine dikkat çekildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen "Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Zirvesi"nin sonuç bildirgesinde, ülkenin istikrarının yanı sıra bütünlüğü ve toplumsal dokusunun korunması gerektiği vurgulandı. Bildirgede, "Irak'ın istikrarı bölgenin istikrarı için gereklidir. Bu, Irak'ın siyasi, ekonomik ve insan kaynakları açısından Arap coğrafyası ve bölgeye güçlü şekilde dönmesine katkı sağlayacak." ifadesine yer verildi.

Aşırıcılığa karşı itidal çağrısının da yer aldığı bildirgede, sığınmacıların evlerine geri dönmesi için yeniden imar sürecinde komşu ülkelerin desteğine ve çeşitli alanlarda yatırım fırsatı yaratılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Katılımcı ülkeler tarafından Irak'ta tüm bileşenlerin yer aldığı siyasi sürecin desteklenmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Bağdat'ta düzenlenen söz konusu konferansa, Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı. Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Suriye meclis başkanlarının yanı sıra İran Şura Meclisi Üyesi Alaaddin Brocerdi de konferansa iştirak etti.



