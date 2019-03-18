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Irak Yüksek Yargı Konseyi heyeti Türkiye'de

Yargıtay Başkanlığının davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Irak Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan ve beraberindeki heyet, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ziyaret etti

18 Mart 2019 Pazartesi 13:16
Irak Yüksek Yargı Konseyi heyeti Türkiye'de

ANKARA (AA) - Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Irak Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan ve beraberindeki heyet, Yargıtay Başkanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Irak heyetini Başkanlık makamında ağırladı.

Ziyarette konuşan Cirit, Yargıtayın tarihçesini anlattı, Türkiye'deki yargı sistemi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de, yerel mahkeme, istinaf ve yüksek yargı olmak üzere üç dereceli yargı sisteminin bulunduğunu, yargılama aşamalarında UYAP adı verilen bilgisayar sisteminin kullanıldığını aktaran Cirit, tüm dosyaların fiziki ortamdan sanal ortama dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaların son noktaya geldiğini bildirdi.

20 hukuk, 20 ceza dairesi şeklinde çalışan Yargıtayın işleyişi hakkında da bilgi veren Cirit, Irak heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Irak yargısı ile ikili ilişkileri artırmayı arzuladıklarını söyleyen Başkan Cirit, iki ülke yüksek yargıları arasındaki karşılıklı tecrübelerin paylaşılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ve Irak Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin verimli geçeceğine inandığını söyleyen Ziydan, iki ülke yüksek yargıları arasındaki ilişkilerin daha da ilerilere taşınacağına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Cirit, konuk Başkan'a çini vazo ve tabak hediye etti. Iraklı Başkan Ziyan da Cirit'e, Hammurabi Kanunları'nın simgesini içeren plaket verdi. Ziyan, Irak Yüksek Yargı Konseyinin de simge olarak bunu kullandığını söyledi.

Konuklara daha sonra Yargıtay toplantı odasında Yargıtay tanıtım filmi izletildi. Türkiye'deki yargı sistemi hakkında sunum yapıldı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı'nın yanı sıra Irak Federal Temyiz Mahkemesi üyeleri, Bölge Temyiz Mahkemesi başkanlarından oluşan Irak heyeti, incelemelerinin ardından yarın akşam Türkiye'den ayrılacak.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:16
  1. Başkan Faik Ziydan
  2. Irak Yüksek yargı konseyi heyeti
  3. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
  4. Yargıtay Başkanlığı

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