Irak, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını şiddetle kınadı Irak yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Yeni Zelanda’da Müslümanlara karşı düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Irak yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Yeni Zelanda’da Müslümanlara karşı düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Irak yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yeni Zelanda’da Müslümanlara karşı düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. Irak Başbakanı Adil Abdülmedi yaptığı yazılı açıklamada, camide namaz kılanlara yapılan kanlı saldırıyı şiddetle kınayarak, bütün insanlığı hedef alan terörün her şekline karşı güçlü bir şekilde karşı koymaya çağırdı.

IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizai ise, namaz kılan Müslümanları hedef alan bu korkunç olayı kınayarak, saldırganların cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Haşdi Şabi Gücü komutanlarından Muin Kazımi, yaptığı açıklamada saldırının arkasında ABD’nin durduğunu ileri sürerek, “ABD, Irak’ta taraflar arasında fitne yaratmayı başardıktan sonra şimdi dinler arasında fitne tohumunu serpmeye çalışıyor” dedi.

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