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Irak Bakanlar Kurulu onayladı! Türkiye ile güvenlik iş birliği protokolü

Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik iş birliği protokolünü onayladı. Protokol, sınır güvenliğine ilişkin iki ülke arasında güvenlik koordinasyonunu hedefliyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 07:37
Irak Bakanlar Kurulu onayladı! Türkiye ile güvenlik iş birliği protokolü

Yeni hükümet kurulana kadar görevine devam eden Başbakan Haydar İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunda, Irak ve Türkiye İçişleri bakanlıkları arasındaki güvenlik iş birliği protokolünün onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iş birliği protokolünün detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İki ülke arasında güvenlik koordinasyonu

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre protokol, sınır güvenliğine ilişkin iki ülke arasında güvenlik koordinasyonunu hedefliyor. Söz konusu kaynak, halihazırda sınır güvenliğinin Irak İçişleri Bakanlığına bağlı olarak sınır muhafız güçleri tarafından korunduğunu belirtti. Açıklamada, Irak'ın kendi topraklarından Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi için üst düzey bir koordinasyon için çalışıldığı ve iki ülkenin egemenliğine saygı duyulduğu aktarıldı.

İbadi, geçen ay Türkiye ile sınır bölgesinin güvenliği için silahlı güçlerin yerleştirilmesi talimatını vermişti. 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 07:37
  1. Türkiye
  2. ırak
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