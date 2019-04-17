Irak ve Suudi Arabistan arasında 13 anlaşma

BAĞDAT (AA) - Irak ve Suudi Arabistan arasında enerji, petrol, yatırım ve tarım alanları başta olmak üzere 13 mutabakat zaptı imzalandı.

İki ülke arasındaki anlaşmalar, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin bakanlar ve iş insanlarından oluşan heyetle Riyad’a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde gerçekleşti.

Irak ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmalar; petrol, doğal gaz, elektrik, deniz, eğitim, yüksek öğretim, kültür iş birliğini, siyasi istişareler, karşılıklı ürünlerin tanınması, yatırımın korunması ve buna teşvik, tarım iş birliği, sanayi ve maden alanında iş birliğini kapsıyor.

- Riyad'a 11 bakanla çıkarma

Irak Başbakanı Abdulmehdi'ye, 2 gün sürecek Riyad ziyaretinde 11 bakan ve 70 iş insanı eşlik ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce kısa bir süre içinde Türkiye ve bazı Körfez ülkelerini ziyaret edeceğini bildirmişti.

Göreve geldiği 26 Ekim 2018'den sonra sonra ilk yurt dışı ziyaretini 23 Mart'ta Mısır'a yapan Abdulmehdi, Kahire'deki temaslarının ardından İran'a geçmişti.

- Riyad ve Bağdat ilişkileri

Bağdat yönetimi son dönemde başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor.

İki ülke yetkilileri 2017'de "Irak ve Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi" oluşturmak için anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, 2015'te Bağdat'ta 25 yıl aradan sonra yeniden büyükelçiliğini açma kararı almıştı.

Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Irak-Suudi Arabistan ilişkileri tamamen kopmuştu.





