Irak ve Suriye tezkeresi Meclis’ten geçti mi? Tezkereye hangi parti ne oy kullandı

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, TSK'nın yurt dışına gönderilmesi ve kuvvetlerin kullanılması konusunda hükümete verilen yetkinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tezkereye HDP karşı çıkarken, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti ise ‘Evet’ oyu verdi.