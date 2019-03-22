0553 313 94 23

Irak ve İranlı hastalar Hakkari'de şifa buluyor

Sağlık alanında önemli yatırımların hayata geçirildiği Hakkari Devlet Hastanesinde, bölgedeki hastaların yanı sıra Irak ve İran'dan gelenlere de sağlık hizmeti veriliyor- Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ahmet Aydın: - "Hastanemize son bir yılda yaklaşık bin yabancı uyruklu hasta başvuru yaptı"

22 Mart 2019 Cuma 14:57
Irak ve İranlı hastalar Hakkari'de şifa buluyor

HAKKARİ (AA) - Irak ve İran'a sınırı bulunan Hakkari'deki devlet hastanesi, yurt dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti sunuyor.

Son yıllarda yeni polikliniklerin açıldığı ve nitelikli sağlık personellerinin görevlendirilmesi ile sağlık hizmeti kalitesinde çıtayı yükselten Hakkari Devlet Hastanesi, komşu ülkelerdeki birçok hastanın tercih ettiği hastanelerden biri oldu.

Bölgedeki hastaların yanı sıra komşu ülkelerden de tedavi için kente gelenler burada şifa arıyor.

Hakkari Devlet Hastanesi, bir yıl içerisinde çoğunluğu İran ve Irak uyruklu olan yaklaşık bin yabancı hastaya da hizmet verdi.

- Hakkari'de burun estetiği ameliyatı oldu

Irak'ın Duhok kentinden burun estetiği ameliyatı için hastaneye gelen Bemal Shaban (26) burada yapılan işlemlerin ardından ameliyata alındı. Başhekim Yardımcısı Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Aydın tarafından yapılan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

Aydın, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır Hakkari Devlet Hastanesinde büyük keyifle hizmet verdiğini söyledi.

Bu süre zarfında hastanede estetik burun ameliyatları, göz kapağı ameliyatları, kepçe kulak düzeltilmesi gibi birçok estetik ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, şöyle dedi:

"Hastamız Bemal de burun estetiği ameliyatı için Irak'tan hastanemize başvurdu. Kendisi Irak vatandaşı. Ameliyatımız başarılı şekilde sonuçlandı. Hastanemize son bir yılda yaklaşık bin yabancı uyruklu hasta başvuru yaptı. Bunların içerisinde Suriye, İran, Almanya, Fransa hatta Arjantin uyruklu olmak üzere çoğunluğunu Irak vatandaşları oluşturmaktadır."

Bunun mutluluk verici bir durum olduğunu dile getiren Aydın, "Hizmet kalitemizin yüksek olması, modern tıbbi donanımlarımız, ayrıca sağlık personelimizin de özverili çalışması göz önüne alındığında çevre şehirlerden yurt dışından hasta başvurularının artacağını düşünmekteyiz. Hemen hemen her alanda birden fazla uzman hekimlerimiz hastanemizde çalışmaktadır." diye konuştu.

Shaban da Irak'ın Duhok kentinden buraya geldiğini dile getirerek, "Burada iyi doktorların olduğunu duyduk. Estetik burun ameliyatı için geldim. Elhamdülillah, iyi bir ameliyat geçirdim, sorunsuz şekilde. Güzel hizmet aldık, teşekkür ederim. Benden önce de Duhok'tan buraya hastalar geliyordu." ifadesini kullandı.

Hasta yakını Celal Taş da hastanede güzel karşılandıklarını bu yüzden sağlık görevlileri ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:57
  1. Hakkari
  2. Hakkari Devlet Hastanesi
  3. muayene
  4. şifa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Konya Mitingi
    1. AK Parti'nin Konya Mitingi
    2. FETÖ'nün suikast timine verilen ceza..
    3. Mahkemede büyük küstahlık! Şerefsiz,..
    4. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akçakaya..
    5. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erdoğan'a..
    6. Malatya Ovası gelin gibi süslendi
    7. "Kur'an ile sünnet arasına mesafe..
    8. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    9. TCMB döviz kurları
    10. Atletizm Grup Müsabakalarından 7..
    11. Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkanı..
    12. Afyonkarahisar’da helikopter destekli..
    13. Perçin ailesinin acı günü
    14. "Birbirimizi üzecek davranışlardan..
    15. Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    16. "ÖTV ve KDV indirimleriyle paranın..
    17. Down Sendromlu Berkant hayaline kavuştu
    18. Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet..
    19. Yüce Karasu’da mitinge katıldı
    20. Deneyimli Kafeler her yerde
    21. Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman, hepsi..
    22. Aydın-İzmir otobanında trafik kazası:..
    23. SAÜ Diş Hekimliği fakültesi tanıtıldı
    24. Başkan adayı Mutlu Işıksu gençlik..
    25. Mevlüt Uysal: “Hizmet için uğraşanlar..
    26. Kahramanmaraş’ta kralların yiyeceği..
    27. Başkan Eroğlu: "Bizler esnaf..
    28. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    29. Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde