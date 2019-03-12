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Irak ve İran'dan 1975 Cezayir Anlaşması'na dönüş

Bağdat'a gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin temaslarına ilişkin iki yönetim tarafından ortak açıklama yapıldı- Irak ve İran'ın ortak açıklamasından: "Taraflar, 13 Haziran 1975 tarihli Sınır ve İyi Komşuluk Anlaşması'nı (Cezayir Anlaşması) titizlikle hayata geçirme azmini dile getirdi"

12 Mart 2019 Salı 22:53
Irak ve İran'dan 1975 Cezayir Anlaşması'na dönüş

BAĞDAT (AA) - Irak ve İran, 1975 yılında imzalanan ancak daha sonra iptal edilen "Sınır ve İyi Komşuluk Anlaşması"na (Cezayir Anlaşması) dönüş kararı aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Bağdat'taki temaslarının ardından iki yönetim tarafından alınan kararlara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Ruhani'nin temasları sırasında tarafların siyasi, güvenlik, ekonomik, sağlık, ticaret, kültür, bilim ve diğer alanlarda iş birliğini görüştüğüne işaret edilen açıklamada, iki ülke arasında "güvenlik anlaşması tasarısı" konusunun da masaya yatırıldığı aktarıldı.

Tarafların terörle siyasi, mali ve fikri olarak mücadele etmek için her türlü çabanın sarf edilmesi konusunda anlaştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran tarafı, tüm ülke halkı, ulusal egemenliği, toprak bütünlüğünü temsil eden Irak'taki siyaseti, bu ülkenin terörle mücadelede alacağı tüm önlemlerle atacağı adımları desteklediğini bildirdi."

- Cezayir Anlaşması'na dönüş

Açıklamada, vize ücretlerinin 1 Nisan'dan itibaren karşılıklı olarak kaldırıldığı ve iş insanlarına vize kolaylığı konusunda da anlaşma sağlandığı hatırlatılarak, "Taraflar, 13 Haziran 1975 tarihli Sınır ve İyi Komşuluk Anlaşması'nı titizlikle hayata geçirme azmini dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Tarafların ayrıca Şat'ül Arap Nehri'nin ortak şekilde temizlemeye başlanması kararı aldığı aktarıldı.

Tahran yönetiminin Irak'ın yeniden imarı için İranlı şirketler aracılığıyla destek sunacağına yer verilen açıklamada, Bağdat yönetiminin de Iraklı yatırımcılar ve iş insanlarının İran'da hizmet göstermesi için vize kolaylığı talebinde bulunduğu kaydedildi.

Dönemin Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saddam Hüseyin ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi tarafından 1975'te Cezayir Devlet Başkanı'nın ara buluculuğunda imzalanan "Sınır ve İyi Komşuluk Anlaşması", iki ülke arasında kara ve nehir sınırlarının çizilmesini içeriyordu. Ancak Saddam Hüseyin söz konusu anlaşmayı 1980'de iptal ettiğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 3 günlük resmi ziyaret için dün Irak'a geldi. Başkent Bağdat'ta dün Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, ülkedeki bazı siyasi ve dini liderlerin yanı sıra aşiret temsilcileriyle bir araya gelen Ruhani, bugün öğleden sonra Kerbela kentine gitti.

Ruhani'nin yarın da Necef'te Şii dini otoritelerden Ali es-Sistani ile görüşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 22:53
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