Irak ve İran dışişleri bakanları ABD'nin İran'a yaptırımlarını görüştü

KERKÜK (AA) - Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hakim ülkesine resmi temaslarda bulunmak üzere gelen İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ele aldı.

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Hakim, İranlı mevkidaşıyla her iki ülkenin ekonomi ve siyasi ilişkilerinin yanında bölgedeki gelişmeler ve ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarını ele aldıklarını söyledi.

Her iki ülke vatandaşlarının konsolosluk işlemlerinin kolaylaştırılması için önemli adımların atılacağını aktaran Hakim, Arap körfezinde Irak ve İran arasındaki seyrüsefer, kara ve deniz sınır kapılarındaki sorunların çözüleceğini ifade etti.

Terörle mücadelede birlikte hareket etme konusunda Zarif ile önemli çözüm yollarını görüştüklerini belirten Hakim, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, egemenliği ve Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne kazandırılması için ortak çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Ülkesinin terörle mücadele konusunda Irak'ın yanında olduğunu belirten İran Dışişleri Bakanı Zarif de Irak'ın teröre karşı elde ettiği zaferi takdirle karşıladıklarını aktardı.

Yeniden imar ve kalkınma konusunda da Irak'ın yanında olacaklarını vurgulayan Zarif, Irak ile iş birliğinin geliştirilmesi için uygun zeminleri değerlendireceklerini, her iki ülke arasındaki 12 milyar dolar olan ticaret hacmini 20 milyara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Irak'a 4 günlük ziyareti kapsamında Bağdat, Süleymaniye ve Kerbela'da yapılacak ekonomi konferanslarına katılacak olan İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.