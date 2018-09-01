0553 313 94 23

Irak ve ABD arasında hükümet görüşmeleri sürüyor!

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Bağdat'ta bir araya geldi. İkilinin görüşmede, ülkede yaşanan siyasi gerilimi ele aldığı öğrenildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 22:06
Irak ve ABD arasında hükümet görüşmeleri sürüyor!

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Irak'ta son siyasi gelişmeleri ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Masum başkent Bağdat'ta McGurk ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Irak başta olmak üzere bölgenin siyasi ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Masum, meclisteki ilk oturumun 3 Eylül'de yapılması konusunda kararlığını belirterek, yeni kurulacak hükümet için taraflar arasındaki görüşmelerin Irak halkının taleplerini yerine getirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

McGurk, ülkesinin, Irak halkının iradesine saygı duyduğunu dile getirerek, ABD'nin stratejik ortaklık çerçevesinde tüm alanlarda Irak'a yardımlarına devam edeceğini belirtti.

İLK MECLİS OTURUMU 3 EYLÜL'DE YAPILACAK

Irak'ta son seçimlerde 48 milletvekili çıkararak ikinci konumda yer alan Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri, ABD'nin müdahaleleri neticesinde kurulacak bir hükümeti iki ay içinde düşüreceklerini söylemişti.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, yeni koalisyon hükümetinin kurulması için ilk meclis oturumunun 3 Eylül'de yapılmasına karar vermişti.

McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.

Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk elde edemedi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 22:06
  1. Irak
  2. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'tan Rus uçağına görülmemiş tepki! İzin vermediler
    1. Irak'tan Rus uçağına görülmemiş tepki!..
    2. Hırsızlar bunu da yaptı! Camiyi soydular
    3. Cammu Keşmir'de çatışma! 4 kişi..
    4. Kemal'in mutlu günü! Oğlanı evlendirdi!
    5. Phillip Cocu: Utanç duymamız gerekiyor
    6. KKTC'de 'bahis' operasyonu: 3 kişi..
    7. KKTC'de korkutan deprem!
    8. Bakan Kurum sözünü verdi! Elimizden..
    9. İlk maçında Demirel'i geçti
    10. Erdoğan'a Kırgızistan'da sevgi seli!..
    11. Erdoğan'a Kırgızistan'da sevgi gösterisi
    12. Saç yağlanması nasıl geçer?
    13. Yumurtalık hastalıkları nelerdir?
    14. Lenfoma hastalığı nedir? Nasıl tedavi..
    15. Kumkapı Balıkçılar Çarşısı hizmete..
    16. Dişlerinizi gıcırdatıyor musunuz?
    17. Siyah maske kullananlar dikkat!
    18. Emziren kadınlar dikkat!
    19. Abbas: Filistin uzlaşısı için Mısır'ın..
    20. İstanbul'da şarbon şüphesi! Çok sayıda..
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var