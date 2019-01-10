Irak uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açtığı iddiası
Samsun'un İlkadım ilçesinde yasa dışı muayenehane açtığı iddiasıyla Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı10 Ocak 2019 Perşembe 11:31
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde yasa dışı muayenehane açtığı iddia edilen Irak uyruklu kişi yakalandı.
Karadeniz Mahallesi Saadet Caddesi'ndeki bir ikamete yabancı uyruklu kişilerin poşetlerle ilaç götürdükleri ve kaçak olarak hasta tedavi ettikleri yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, gittikleri adreste kapının kapalı olması ve ikamet sahibine ulaşılamaması üzerine kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı.
İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince inceleme yapılmasının ardından gelen ikamet sahibi Irak uyruklu Mervan Yusuf A.A. (33) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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