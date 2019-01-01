Irak uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açtığı iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, Irak uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açarak kadınlara kürtaj yaptırdığı iddiasıyla 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Irak uyruklu Rami G'nin (28), Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde yasa dışı muayenehane açarak, hamile kadınlara kürtaj yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, kaçak muayenehaneye operasyon düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle muayenehaneye giren ekipler, kendisini doktor olarak tanıtan Rami G. ile yanında çalıştığı öne sürülen Asma A'yı (40) gözaltına aldı.

Muayene olmak için bekleyen Irak uyruklu 9 kişi ile ikamet sahibini Emniyet Müdürlüğüne götüren ekipler, yasa dışı muayenehanede bulunan tıbbi cihaz ve ilaçlara da el koydu.