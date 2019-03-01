0553 313 94 23

"Irak, üçüncü ve dördüncü nesil terörle karşılaşabilir"

Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi:"Terör örgütü DEAŞ, henüz bitmiş değil. Üçüncü nesil terör doğuyor. Irak, üçüncü ve dördüncü nesil terörle de karşılaşabilir"

01 Mart 2019 Cuma 22:18
"Irak, üçüncü ve dördüncü nesil terörle karşılaşabilir"

ERBİL (AA) - Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, ülkenin üçüncü nesil terör dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısını yineleyerek, "Irak, üçüncü ve dördüncü nesil terörle de karşılaşabilir." dedi.

Allavi, Erbil'de katıldığı güvenlik konulu bir programda yaptığı konuşmada, Irak ve bölgedeki güvenlik durumuna işaret ederek, "Bölgedeki gelişmeler terörün yuvalanmasına katkı sağlıyor. Terör örgütü DEAŞ, henüz bitmiş değil. Üçüncü nesil terör doğuyor. Irak, üçüncü ve dördüncü nesil terörle de karşılaşabilir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 ila 6 milyon Iraklının güvenlik nedeniyle ülke dışında yaşadığını kaydeden Allavi, Irak'taki göç sorununun neden olabileceği tehlikeli sonuçlara dikkati çekerek, "Irak'taki sığınmacı sorununun devam etmesi iyiye işaret değil. Bu sorun patlamaya hazır bir bomba gibi." diye konuştu.

Allavi, birkaç gün önce yaptığı bir açıklamada da yeni bir DEAŞ'ın oluşmaya başladığını belirterek, ülkenin üçüncü nesil terör dalgası tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Irak'ta Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine 21 milletvekili göndermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:18
  1. Irak
  2. İyad Allavi
  3. üçüncü nesil terör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da bağımlılıktan kurtulan gençlerin konaklayacağı yaşam evi açıldı
    1. Antalya'da bağımlılıktan kurtulan..
    2. Başkentte Büyük Rumeli Buluşması
    3. ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım!
    4. "Irak'ın inşasında çok önemli bir rol..
    5. Mars'ta yer altı su ağının izleri..
    6. Bayrampaşa’da Anadolu kadınları..
    7. Selçuk Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar:..
    8. Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı!
    9. Maçın ardından
    10. Galata Kulesi yeşile büründü
    11. "Irak, üçüncü ve dördüncü nesil..
    12. Binali Yıldırım'dan Çarşı açıklaması:..
    13. Geri dönüşümde hayat var
    14. AK Parti Atakum SKM’ye görkemli açılış
    15. Elektrikli bisiklet ile otomobil..
    16. Kendisine küfür eden adamı bıçakladı!
    17. Mustafa Kemal Kılıç: ”Kazanamamış..
    18. Oktay, kamyoncu esnafıyla sohbet etti
    19. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov..
    20. Hocalı katliamı anıldı
    21. Vahşet! Hamile kadın 25 yerinden..
    22. ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha..
    23. Yunanlılar itiraf etti: Türkleri dahil..
    24. Türkiye-Afganistan İttifak..
    25. AK Partili isimden dolar açıklaması: 5..
    26. Eyüp Arın: ”1 puan mağlubiyetten..
    27. Basketbol: Toplu sonuç
    28. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
    29. Erzurumspor'da Galatasaray maçı..
    30. Ersun Yanal İslam'ı kadro dışı bıraktı
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi