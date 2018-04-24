Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı!

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Partisi, Erbil’de düzenlediği etkinlikle kuruluşunun 23. yıl dönümünü kutladı.

Irak Türkmen Cephesi Partisi, Erbil’de kuruluş yıl dönümünü kutladı. ITC Erbil İl Başkanlığı binasında düzenlenen etkinlik, Mayıs ayında yapılması planlan seçime denk geldiği için ITC binası kutlama afişleri ve adayların pankartlarıyla süslendi. Etkinliğe genel seçimlere katılacak milletvekili adayları ile Türkmen vatandaşlar katıldı.

''BİR GECEDE 300 TÜRKMENELİ BAYRAĞI İNDİRİLDİ''

Seçimlerle ilgili soruları yanıtlayan ITC'nin Erbil Milletvekili Aydın Maruf, seçim kampanyasında bazı ihlallerin meydana geldiğini belirterek, “Ne yazık ki bazı ihlaller yaşandı. Bir gecede yaklaşık 300 Türkmeneli bayrağı indirildi ancak elimizde yeterli belge olmadığı için şikayette bulunmadık” diye konuştu. Türkmen Milletvekili, “Erbil’de ve bölgede sadece bizim listemizin seçim yarışına katılması bizim için bir gururdur. En az bir sandalye kazanacağımızdan eminiz. Çünkü Erbil Türkmenlerinin desteğini arkamıza aldık. ITC dışında başka bir Türkmen listesinin bulunmaması Erbil’deki Türkmenlerin ITC’yi desteklediğini ifade ediyor” dedi. Erbil’de kazanma şanslarının yüksek olduğunu söyleyen Maruf, önümüzdeki Eylül ayında yapılması beklenen IKBY parlamento seçimlerine de katılacaklarını açıkladı.

ITC, 1995 yılında Erbil’de kurulmuştu. 2003 yılında Saddam rejiminin devrilmesinin ardından genel merkezi Kerkük şehrine taşınmıştı.