Irak Türkmen Cephesi olağanüstü kurultaya gidiyor

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi daha güçlü bir kadro ve il meclisi seçimlerine genç ve yeni adaylar göstermek için olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı.



Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Daha güçlü bir Irak Türkmen Cephesi kadrosu için kurultaya gideceğiz.'' dedi.



Kurultayı bir iki ay içinde yapacaklarını aktaran Salihi, ''İl meclisi seçimleri için genç adaylar hazırlamalıyız. İl meclislerinde hak ettiğimiz yerde temsil edilmeliyiz.'' diye konuştu.



Irak Türkmen Cephesi'nin daha da güçlenerek Irak'taki siyasi arenada hak ettiği yerde olması gerektiğini ifade eden Salihi, gelecek günlerde daha sıkıntılı ve tehlikeli bir süreç yaşayacak Irak'ta Türkmenlerin güçlü, yeni ve etkili politikaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Irak'ta siyaset yapmanın zor olduğuna dikkati çeken Salihi, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir bakanlık görevini Türkmenler için ısrarla talep etmelerine rağmen engellerle karşılaştıklarını ifade etti.









