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"Irak, Türkiye'nin terörle mücadelesini görüyor, anlıyor"

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb:"Irak, Türkiye'nin terörle mücadelesini görüyor, anlıyor ve bu konuda da gereken desteği gösteriyor"- "Türkiye ile Irak arasındaki tarihi ilişki, başka ülkeler arasında olmayan kadar güçlü bir ilişkidir"

15 Şubat 2019 Cuma 20:29
"Irak, Türkiye'nin terörle mücadelesini görüyor, anlıyor"

GAZİANTEP (AA) - Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, "Irak, Türkiye'nin terörle mücadelesini görüyor, anlıyor ve bu konuda da gereken desteği gösteriyor." ifadesini kullandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Büyükelçi Alkhateeb ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Misafirperverlikleri ve iyi dilekleri için Vali Gül'e teşekkür eden Alkhateeb, Türkiye'nin Irak için değerli bir kardeş, değerli bir komşu ve çok sevdiği bir ülke olduğunu ifade ederek, ilişkilerin bu doğrultuda iyi bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin güven ilişkisine dayandığını aktaran Hussain Mahmood Alkhateeb, şunları kaydetti:

"Güven ilişkisini devam ettirdiğimiz sürece güçlü bağlar başaracağız. Yeni Irak 2003'ten sonra oluştu ve politikamız sorunsuz, sıfır sorun, komşularla güzel ilişkiler ve iyi dostlar kazanmak anlamında ilerlemektedir. Irak'ın yeni politikası, özellikle komşu ülkeler ve Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler içerisinde olmaktır. Zaten Türkiye ile ilişkilerimiz de diğer komşu ülkelere nazaran daha güçlü ve daha samimi. Bizim politikamız sadece hükümetle iyi ilişkiler değil, aynı zamanda halklarla da güzel ilişkiler içerisinde olmaktır. Türkiye ile Irak arasındaki tarihi ilişki, başka ülkeler arasında olmayan kadar güçlü bir ilişkidir."

Alkhateeb, Gaziantep ile olan ilişkilerinin de başka illere nazaran daha farklı bir konumda olduğuna işaret ederek, bunun ticari ilişkilerin güçlü olmasından kaynaklandığını belirtti.

Geçen sene Gaziantep ile olan ticari ilişkilerin bilançosunun 1 milyar 400 milyon dolar olduğunu aktaran Büyükelçi Alkhateeb, "Bu, Irak'ın Almanya ile olan ticari ilişkilerinden daha fazla bir getiri sağladı. Bu da zaten Irak ile Gaziantep arasındaki ticari ilişkinin kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Terörle mücadele

Türkiye ve Irak için ortak sorun haline gelen terör meselesinde de Irak'ın Türkiye'nin yanında yer aldığını bildiren Alkhateeb, şunları kaydetti:

"Irak, Türkiye'nin terörle mücadelesini görüyor, anlıyor ve bu konuda da gereken desteği gösteriyor. Zaten bu doğrultuda da Irak emniyet güçleri ve ordusu, Türkiye'ye gelebilecek tüm terör saldırılarını engellemek amacıyla Irak'ın sınırlarını tamamen kontrol altına aldı. Türkiye ve Irak arasındaki bu güvenlik, bu iş birliği çok gelişmiş durumda ve ileriye doğru devam etmektedir."

- "Türkiye, terörle samimi mücadele eden ender birkaç ülkeden biri"

Vali Gül ise iki dost ülke arasında kurulan ticari ilişkileri önemsediklerini belirterek, ticari ilişkilerin güçlü tutulmasının her iki ülkenin menfaatine olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Alkhateeb ve beraberindeki heyeti Gaziantep'te görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Davut Gül, ziyaretin Gaziantep, Türkiye ve Irak için hayırlara vesile olmasını diledi.

Gül, ticari ilişkilerin kalıcı olabilmesi adına eğitim, kültür ve benzeri ilişkilerin olabildiğince güçlü tutulması gerektiğini, bunun her iki ülkenin menfaatine olacağını aktardı.

"Türkiye terörle samimi olarak mücadele eden dünyadaki ender birkaç ülkeden biri. Türkiye hiçbir terör örgütünü, terörist grubu beslemez, barındırmaz, cesaretlendirmez ve onlarla kararlı şekilde mücadele eder. Biliyoruz ki terör evrenseldir. Bugün sana dokunmayan yarın dokunur. Bu açıdan bu ülke dünyanın neresinde olursa olsun terörle, teröristle arasına mesafe koyar, onlarla kalıcı şekilde mücadele eder." diyen Vali Gül, Irak ile de ilişkilerin bu anlayış ile güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 20:29
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