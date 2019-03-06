"Irak topraklarından komşularımıza yönelik hiçbir saldırıya izin vermeyeceğiz"

TAHRAN (AA) - İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, "Irak toprakları üzerinden komşularımıza yönelik hiçbir saldırıya izin vermeyeceğiz." dedi.

Tahran temasları kapsamında İranlı mevkidaşı Ali Laricani ile bir araya gelen Halbusi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Halbusi Irak toprakları üzerinden komşu ülkelere düzenlenen saldırılara ilişkin "Irak toprakları üzerinden komşularımıza yönelik hiçbir saldırıya izin vermeyeceğiz. İran'a yönelik saldırılar için Irak topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Ülkesindeki tüm gruplar ve siyasi akımlardan temsilcilerin yer aldığı bir heyetle İran'ı ziyaret ettiğini anlatan Halbusi, Iraklı grupların İran ile ilişkileri geliştirme noktasında istekli olduğunu söyledi.

Irak'ın "halklara yönelik tek taraflı yaptırımları" kınadığını ve bu yaptırımların uluslararası teamüllere aykırı olduğunu ifade eden Halbusi, İran ile uluslararası konularda ortak yaklaşımlara sahip olduklarını ve meclis komisyonları arasındaki çalışmaların da devam edeceğini dile getirdi.

İranlı mevkidaşıyla "Irak'ta güvenlik ile istikrarın yerleşmesi ve DEAŞ terörüne karşı verilen mücadeleyi" konuştuklarını aktaran Halbusi, Irak'ın teröristlerle tüm dünyanın yerine mücadele ettiğini ve ülkedeki tüm etnik, dini unsurlarla bu terörist grubu yenmeyi başardığını söyledi.

- "Irak'taki İran varlığı Irak hükümetinin talebi üzerine gerçekleşmiştir"

"Irak'taki İran varlığı Irak hükümetinin talebi ve isteği üzerine gerçekleşmiştir." diyen Halbusi, "Irak'ın dostlarının özellikle de İran'ın destek ve koruması olmasaydı DEAŞ'ı yenmemiz mümkün olamazdı. Bu savaşta verdiği destek sebebiyle İran'a teşekkür ediyoruz. Irak'taki İran güçlerinin görevi bellidir ve bu da terörle mücadeledir. İran'ın yardımları, terörist gruplarla mücadele kapsamında eğitim, teknik ve istihbarat alanlarındadır. İran'ın Irak'taki varlığı komşu ve bölge ülkeleri için hiçbir tehlike oluşturmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın, tüm dünyayı tehdit eden bir savaşa girmesi nedeniyle her türlü yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Halbusi, şunları kaydetti:

"Şiddet yanlısı düşünceleri ortadan kaldırmak için desteğe ihtiyacımız var. Irak'ın komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmesi için güvenlik ve istikrarın tam olarak yerleşmesi gerekiyor. Gelecekte iki ülke ve iki milletin çıkarları için İran ile Irak arasında daha fazla iş birliğine şahit olacağız. Irak'ın bugünkü siyasi yapısı yeni bir tecrübedir, Irak makamlarının birbirleriyle yüksek bir uzlaşısı var ve bu yeni süreç seçimler neticesinde oluşmuştur. Irak'taki tüm gruplar ve akımlar bu sürece katılım sağlamıştır."

- "Bugün Irak'ta güçlü bir güvenlik yapısı var ve bundan dolayı mutluyuz"

Öte yandan İran Meclis Başkanı Ali Laricani de iki ülke arasında güçlü ilişkiler olduğunu belirterek, Irak meclis heyetinin Tahran temaslarının İran ile Irak arasındaki iş birliğine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Halbusi ile siyasi, ekonomik ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgedeki güvenliği kalıcı hale getirmeyi ele aldıklarını ifade eden Laricani, şöyle konuştu:

"Yaşanan terör olaylarından sonra bugün Irak'ta güçlü bir güvenlik yapısı var ve bundan dolayı mutluyuz. Haşdi Şabi bu ülkedeki terörle mücadelede güçlü bir şekilde yer aldı. Ayetullah Ali Sistani'nin bu meseledeki yaklaşımı da etkili olmuştur. Irak bölgede önemli bir yere sahip."

- "Irak'ta İran'a karşı faaliyetlerde bulunan ABD destekli örgütler var"

"Irak'ta İran'a karşı faaliyetlerde bulunan ABD ve bazı bölge ülkelerince desteklenen örgütler var." diyen Laricani Irak'ın demokratikleşmesine karşı güçler tarafından desteklenen bu tür adımların Irak'a zarar vermemesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye, İran, Çin, Rusya ve Afganistan meclis başkanlarının terörizmle mücadele için bir eksen oluşturduğunu aktaran Laricani, Irak Meclis Başkanı Halbusi'nin de bu toplantılara katılabileceğini ve bunun faydalı bir adım olacağını söyledi.



