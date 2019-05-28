0553 313 94 23

Irak, Suudi Arabistan'la yatırımı teşvik tasarısını onayladı

28 Mayıs 2019 Salı 23:50
Irak, Suudi Arabistan'la yatırımı teşvik tasarısını onayladı

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, Suudi Arabistan'la karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasını içeren yasa tasarısını onayladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, Suudi Arabistan'la karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasını içeren yasa tasarısı onaylandı.

Suudi Arabistan ile Irak arasındaki diplomatik ilişkiler, 25 yıl sonra Aralık 2015'te yeniden başlamıştı.

Uzun süre devam eden gerilimin ardından 25 Şubat 2017'de dönemin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr Bağdat'ı ziyaret etmiş, Haziran 2017'de de dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasabi de 115 kişilik yatırım heyetiyle 2 Nisan 2019'da Bağdat'a gelmiş ve Irak'ın Suudi Arabistanlı yatırımcılara 186 yatırım fırsatı sunduğunu açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:50
  1. ANAMA
  2. Irak
  3. Suudi Arabistan
  4. yatırım teşvik yasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK Hakurk'u balistik füze BORA ile vurdu!
    1. TSK Hakurk'u balistik füze BORA ile..
    2. Bu tarife çocuklarınız bayılacak:..
    3. İl protokolü Büyükşehir Belediyesi’nin..
    4. Vali Çağatay özel hareket taburu ile..
    5. İzmir’de başlayan kan davasında 3..
    6. Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a..
    7. Malatya’da otomobile silahlı saldırı:..
    8. Bakan Pakdemirli, Rus mevkidaşı..
    9. 69 yıldır hatimli teravih namazı..
    10. S-400 için bomba açıklama! Test..
    11. Torba teklif TBMM Genel Kurulu'nda
    12. Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını..
    13. Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk..
    14. Aman dikkat! Uzmanlar neden bebek..
    15. Kolombiya'da Kara Kuvvetleri..
    16. Alanya’da yaşayan yabancılara iftar
    17. A Milli Takımda hazırlıklar sürüyor
    18. Türk Veteriner Hekimliği Birliği..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mayıs 2019
    20. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    S-400'ler için ikinci alternatif!
    S-400'ler için ikinci alternatif!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu
    AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu