0553 313 94 23

Irak Suriye'de DEAŞ'a karşı gizli operasyon düzenledi

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:09
Irak Suriye'de DEAŞ'a karşı gizli operasyon düzenledi

BAĞDAT (AA) - Irak İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin iç kesiminde terör örgütü DEAŞ'a karşı gizli operasyon düzenlediğini ve örgüt lideri Ebubekir Bağdadi'nin operasyon sırasında kaçtığını duyurdu.

Irak İçişleri Bakanlığı İstihbarat Dairesi Genel Müdürü Ebu Ali es-Sabri, ülkenin resmi gazetesi Es-Sabah'a verdiği demeçte, istihbarata bağlı Şahin Biriminin, ordu ve Haşdi Şabi'nin desteğiyle Suriye'nin iç kesiminde terör örgütü DEAŞ'a karşı gizli bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Operasyonda DEAŞ'ın yeni hücreler kurması ve organize olmasının engellenip, bazı mensupların da öldürüldüğünü belirten Sabah, "Ebubekir Bağdadi ve onunla birlikte olan teröristler, gizli operasyon başladığı sırada bölgeden kaçtı." ifadelerini kullandı.

Sabah, operasyonun Suriye'nin hangi bölgesinde yapıldığına dair bilgi vermezken, detayların daha sonra açıklanacağını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:09
  1. deaş
  2. Irak
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’de polisin dikkati sonucu hırsızlar yakalandı
    1. Düzce’de polisin dikkati sonucu..
    2. 36 yıllık otobüsle maziye yolculuk
    3. Dedeler ve torunları piknikte bir..
    4. Yolculuğa çıkarken ne yapacağımızı..
    5. Mersin'de dolu tarım alanlarına zarar..
    6. Çalıştığı iş yerini soydu
    7. Ramazan Dilekleri
    8. "Oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde..
    9. İstanbul'da orman yangını
    10. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nden,..
    11. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının VAR’ı..
    12. Mayıs ayında kar yağdı
    13. Siirt’te kamyon devrildi:1 yaralı
    14. Tokatspor havlu attı, ligin son maçına..
    15. 2 cumhurbaşkanı çıkaran 126 yıllık..
    16. Bulaşıcı Hastalıklar Yönetmeliği..
    17. Mersin’de bir ambulans ortalama 7..
    18. Yeditepe Üniversitesine Bahar Spring..
    19. Büyükşehir’den gagep toplantısı
    20. İslâmî idare prensipleri
    21. Bilecik ve Bozüyük’ün kültür elçisi,..
    22. Bilecik’te Gripin konserine yoğun ilgi
    23. Güneş’li Beşiktaş, Galatasaray’a 1 kez..
    24. İnönü Belediye Başkanı Kadir..
    25. Sanayi Bakanı Varak: "300 Bini hibe, 1..
    26. Şehit babası, hakarete uğramamak..
    27. Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan
    28. Robotlar Kahramanmaraş’ta yarıştı
    29. Jandarmanın Aydın'daki imar yolsuzluğu..
    30. Vali Şehmus Günaydın: ”İnsanlarımızı..
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar