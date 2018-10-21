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Irak sınırında PKK'lıları çıldırtacak görüntüler!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bulunan Aktütün köyünde yapılan bir düğüne, askerlerin ziyareti damga vurdu. Düğüne katılan askerler, halkla halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

21 Ekim 2018 Pazar 17:11
Irak sınırında PKK'lıları çıldırtacak görüntüler!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki Aktütün köyünde yapılan düğün, askerlerin süpriziyle renklendi. Aktütün Hudut Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Erdem Güneş, askerleriyle birlikte Gülperi Gürelli ve Savaş Gezer'in düğününe katılarak, halay çekti, çifte de Türk bayrağı hediye etti.

Şemdinli ilçe merkezine 54 kilometre uzaklıktaki Aktütün köyünde yapılan düğünde askerler, süpriz yaptı. Bugüne kadar hep çatışma haberleriyle gündeme gelen Aktütün köyünde yaşayan Savaş Gezer ile Gülperi Gürelli çiftinin düğününe Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ve Şemdinli AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algür'ün yanı sıra askerler de katıldı.

Irak'ın sıfır noktasında bulunduğu için bugüne kadar onlarca kez saldırıya uğrayan ve şehitlerin verildiği Aktütün Hudut Taburu, bölgenin teröristlerden temizlenip, huzurun sağlanmasıyla mutluluklara da ortak olmaya başladı.

Sürpriz yaptılar

Aktütün Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Yüzbaşı Erdem Güneş, Piyade Kıdemli Astsubay Mustafa Özçelik ve taburda görevli yaklaşık 20 asker, düğünleri yapılan Gülperi Gürelli ile Savaş Gezer'e sürpriz yaptı. Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde düğüne katılanlarla kol kola girerek, halay çeken ve stres atan Mehmetçikler, çifte Türk bayrağı hediye etti. Büyük mutluluk yaşadıklarını belirten damat Savaş Gezer, kendilerini yalnız bırakmayan askerlere teşekkür etti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 17:11
  1. Hakkari
  2. Şemdinli

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