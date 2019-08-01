Irak sınırında boz ayı görüntülendi Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında boz ayı ve iki yavrusu görüntülendi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında boz ayı ve iki yavrusu görüntülendi.

İlçenin Irak sınırında bulunan Kadişe Yaylası’nda elektrik arızasını gidermeye giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, yol kenarında ilerleyen boz ayı ve yavrusuyla karşılaştı. Bunun üzerine yol kenarında bir süre koşan ayılar, daha sonra tepelik alana çıkıyor.

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