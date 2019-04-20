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Irak sınırında 2 asker şehit oldu

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

20 Nisan 2019 Cumartesi 01:32
Irak sınırında 2 asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle girilen çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle girilen çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı belirtildi.

Teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 01:32
  1. MSB
  2. Türkiye-Irak

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