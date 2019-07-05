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Irak Savunma Bakanlığından CIA soruşturması

Irak Savunma Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’ye bilgi sızdıran Anbar İli Operasyon Komutanı’na ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili soruşturma başlattı.

05 Temmuz 2019 Cuma 19:43
Irak Savunma Bakanlığından CIA soruşturması

Irak Savunma Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’ye bilgi sızdıran Anbar İli Operasyon Komutanı’na ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili soruşturma başlattı.


Irak’ta Anbar Operasyon Komutanı Mahmut Felahi’nin Irak kökenli bir CIA ajanına, Şii Haşdi Şabi güçleri, polis ve askerlere ait koordinatları verdiği iddia edilen ses kayıtları basına ve sosyal medyaya sızdırıldı. Kendilerini “Vatanperver” olarak ilan eden grup tarafından sızdırılan ses kaydıyla ilgili Irak Savunma BakanıNecah el-Şummari soruşturma başlatıldığını açıkladı.


El-Şummari tarafından yapılan açıklamada, ülkenin çıkarını ve kamuoyuna gerçekleri aktarmak amacıyla özel bir komisyonun konuyla ilgili soruşturma başlatacağı belirtildi.


Özellikle Şii Haşdi Şabi güçlerine yakınlığıyla bilinen bazı Iraklı kanallarında yayınlanan ses kaydına ilişkin Anbar Operasyon Komutanı el-Şummari tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 19:43
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