Irak savaş uçakları terör örgütü PKK'yı ilk kez vurdu

Türkiye sınır hattında yer alan Kuzey Irak topraklarında birçok noktayı denetim altına alan TSK, Hakurk ve Kandil bölgesine doğru yayılırken bölgede PKK'lı gruplarla çatışmalar yaşanıyor.

Kandil'i de içine alacak şekilde bölgede kapsamlı bir kara ve hava harekâtına hazırlanan TSK, örgütün merkez kampları ve ve faaliyet alanlarına yakın kesimlerine geçici üsler kuruyor.

Bölgedeki hakim nokta ve tepelere helikopterlerle asker indirilirken, geçiş güzergâhlarına yığınak yapılıyor. Mart ayında örgüte yönelik Hakurk bölgesinden iç kesimlere yönelik başlatılan hava destekli kara operasyonunda TSK bölgede kademe kademe ilerliyor. TSK'nın operasyonel birlikleri ile PKK'lı gruplar arasında bölgede birçok noktada ise çatışmalar yaşanıyor.



Dün Bradost bölgesinin Sidekan beldesi çevresinde yer alan dört noktada sıcak çatışmalar yaşandı. Sidekan'ın Çiyadil, Geruwi Kewrt, Çiyakewet ve Hakurk bölgelerinde operasyonu genişleten TSK'nın karadan operasyonuna savaş uçakları ve sınıra konuşlandırılan obüs topları ile destek veriliyor.

IRAK UÇAKLARI İLK KEZ VURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, operasyon sinyali verdiği Kuzey Suriye sınırındaki Şengal bölgesindeki PKK hedefleri, dün Irak savaş uçaklarınca da vuruldu. Önceki gün 16.30 sıralarında Şengal'in Geli Kersi bölgesindeki PKK mevzileri, Bağdat'tan havalanan sekiz savaş uçağınca vuruldu.

Yoğun hava bombardımanında örgüt hedeflerinin imha edildiği bildirilirken, kayıplara ilişkin bilgi verilmedi.

DAEŞ 2015'TE BÖLGEDEN ATILDI

Irak anayasasına göre, tartışmalı bölgeler statüsünde bulunan Arapça adı Sincar olan Şengal, Ninova bölgesine bağlı ilçe statüsünde. Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal'de az sayıda Arap ve Süryani de yaşıyor. Ağustos 2014'te DAEŞ tarafından işgal edilen Şengal'de iki bini aşkın Ezidi öldürüldü, binlercesi göç etti. 13 Kasım 2015'te, Uluslararası Koalisyon'un desteğiyle DAEŞ bölgeden atıldı.



DAEŞ'e yönelik sürdürülen operasyonlarda görev alan PKK'nın oluşturduğu YBŞ adlı silahlı grup, kısa süre önece Irak yönetiminin denetimine geçmişti. PKK'lılar ise Türkiye'nin baskıları sonucu kısa süre önce bölgeden ayrıldığını açıklamıştı.

Erdoğan, PKK'nın Şengal'i terketmemesi halinde TSK'nın bölgeye operasyon düzenleyeceği sinyali vermişti. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub ise PKK'nın bölgedeki varlığına yönelik ortak mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğine vurgu yapmıştı.