Irak savaş uçakları Suriye'deki 2 DEAŞ hedefini vurdu

BAĞDAT (AA) - Irak Savunma Bakanlığı, Suriye topraklarında terör örgütü DEAŞ'a ait 2 hedefin savaş uçaklarınca vurulduğunu ve 44 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin talimatı ve elde edilen istihbarat doğrultusunda Suriye'nin Irak sınırı yakınında yer alan Susa bölgesindeki iki DEAŞ hedefinin F-16 uçaklarıyla vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, birinci hedefte toplantı halinde 30 örgüt üyesinin bulunduğu, diğerinde ise intihar eylemcisi 14 teröristin yer aldığı kaydedildi.

Irak savaş uçaklarınca vurulan Susa'daki her iki hedefin de tamamen imha edildiği, uçakların sorunsuz bir şekilde üslerine döndüğü aktarıldı.

Irak hükümeti, Suriye sınırı üzerinde veya yakın bölgelerde konuşlanan DEAŞ üslerine, elde ettiği istihbarat doğrultusunda ABD ile koordineli bir şekilde zaman zaman hava saldırıları düzenliyor.



