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Irak plastik cerrahi reklamı yapan başkonsolosunu geri çağırdı

İran'ın Meşhed kentinde görev yapan Iraklı başkonsolosun sosyal medyadaki reklam içerikli görüntüleri Bağdat'ı rahatsız etti

11 Ocak 2019 Cuma 14:13
Irak plastik cerrahi reklamı yapan başkonsolosunu geri çağırdı

BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi, bir plastik cerrahi merkezinin reklamını yaptığı görüntüler sosyal medyada yayılan İran'ın Meşhed kentindeki başkonsolosunu Bağdat'a çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Muhammed Hakim, Irak'ın Meşhed Başkonsolosu Yasin Şerif'i sosyal medyada yayılan görüntüsü üzerine Bağdat'a çağırdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, Şerif'in Meşhed kentinde bir plastik cerrahi kliniğinin tanıtımını yaptığı 3 dakikalık görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasından sonra geldi.

Görüntüde Meşhed kentindeki kliniğin tanıtımını yapan Şerif, plastik cerrahi, saç ekimi, diş sağlığı hizmetlerinin çok uygun fiyata Iraklılara sunulduğunu söylüyor.


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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:13
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