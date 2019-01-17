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Irak Petrol Bakanlığı binasında yangın

17 Ocak 2019 Perşembe 11:02
Irak Petrol Bakanlığı binasında yangın

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Petrol Bakanlığı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Irak Polis Teşkilatı'nda görevli Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Petrol Bakanlığı binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi.

Olay yerine sivil savunma ekiplerinin intikal ettiğini belirten Halef, yangın sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilginin henüz kendilerine ulaşmadığını ifade etti.

Halef, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:02
  1. Irak Petrol Bakanlığı
  2. Yangın

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