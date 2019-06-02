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Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonundan Kerkük'e ziyaret

Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza:-''DEAŞ, Peşmerge ve Federal Polis gücü arasındaki boş koridordan sızma yapıyor''-''Siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlık terör örgütünün elini güçlendiriyor''

02 Haziran 2019 Pazar 00:48
Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonundan Kerkük'e ziyaret

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde iki gün önce meydana gelen bombalı saldırıları incelemek üzere Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonundan bir heyet kente geldi.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahında basına açıklamada bulunan Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza ''DEAŞ, Peşmerge ve Federal Polis gücü arasındaki boş koridordan sızma yapıyor.'' dedi.

Kerkük'ün güneyinden kent merkezine DEAŞ terör örgütü mensuplarının sızdığına ihtimal veren Rıza, kentin güneyi ve kent merkezine güç takviyesi yapılması talebini hükümete sunacaklarını söyledi.

DEAŞ terör örgütünün son saldırılarını siyasi anlaşmazlığa da bağlayan Rıza,''Siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlık terör örgütünün elini güçlendiriyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'ın Salahaddin, Musul ve Diyala gibi kentlerde de siyasi taraflar arası anlaşmazlıkları değerlendirerek saldırılarda bulunmaya başladığını söyleyen Rıza, Kerkük'ün oldukça hassas bir kent olduğunu terör örgütünün elinin güçlenmesine fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Daha önce DEAŞ olaylarından dolayı sakinlerinden boşalan kentin güneyinde 500 köyün olduğuna dikkat çeken Rıza, DEAŞ terör örgütünün bu boş köyleri saldırılar ve kente sızmak için kullandığına dikkati çekti.

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında 29 Haziran'da art arda meydana gelen 6 bombalı saldırı sonucu 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları geri aldığını açıklamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 00:48
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