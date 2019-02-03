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Irak ordusu ABD üssüne saldırıda kullanılacak füzeleri ele geçirdi

03 Şubat 2019 Pazar 00:30
Irak ordusu ABD üssüne saldırıda kullanılacak füzeleri ele geçirdi

BAĞDAT (AA) – Irak ordusunun ülkenin batısında bulunan ABD askeri üssüne atılmak istenen füzeleri ele geçirdiği bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada "El-Cezire Operasyonlar Komutanlığına bağlı 7.Tugay, Enbar Vilayetindeki Aynü'l Esed ABD Üssü'ne atılmak üzere hazırlanan 3 füzeyi ele geçirdi." bilgisi verildi.

Saldırının yaşanmasından 15 dakika önce füzelerin ele geçirildiği ifade edildi.

Irak'ın batısında bulunan Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'nde ABD güçleri bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'deki Irak'a sürpriz ziyareti sırasında burada askerleriyle görüşmüştü.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 00:30
  1. ABD
  2. Aynü'l Esed Askeri Üssü
  3. Ayün'l Esed ABD Üssü
  4. Enbar vilayeti
  5. Irak

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