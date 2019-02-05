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Irak ordusu 14. Tugayı, Kerkük il sınırına yerleşti

05 Şubat 2019 Salı 02:21
Irak ordusu 14. Tugayı, Kerkük il sınırına yerleşti

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kent sınırlarının güvenliğini Irak Federal Polis Gücü'nden devralan Irak Ordusu 14. Tugayı'nın, Kerkük il sınır bölgesine yerleşme işleminin tamamlandığı belirtildi.

Terörle Mücadele Polis Gücü 2. Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusuna bağlı 14. Tugay birimlerinin Kerkük il sınırlarının güvenliğinin sağlanması için bölgeye yerleştirildiğini söyledi.

Kerkük'ün güvenliğini sağlayan askeri güçlerdeki değişikliklerin Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin talimatı doğrultusunda gerçekleştiğini aktaran Saidi, yaklaşık bir yıldır bölgenin güvenliğini sağlayan Fedaral Polis gücünün Kerkük'ü terk edeceği bilgisini paylaştı.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 02:21
  1. Irak ordusu 14. Tugayı
  2. İl sınırı
  3. Kerkük
  4. yerleşme

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