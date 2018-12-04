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Irak meclisindeki "kaos" kabinenin tamamlanamamasına neden oldu

04 Aralık 2018 Salı 20:44
Irak meclisindeki "kaos" kabinenin tamamlanamamasına neden oldu

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bugünkü meclis oturumunda yaşanan "kaos" ortamı ve siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlığın, kritik 8 bakanın isminde uzlaşılamamasıyla sonuçlandığını söyledi.

Abdulmehdi, Bağdat'taki Başbakanlık ofisinde haftalık basın toplantısı düzenledi.

"Bugün yanımda 8 bakan adayıyla parlamentoya gittim. 171 milletvekilinin katılımıyla oturum açıldı ancak daha sonra bir koas yaşandı ve oturumun sürmesi engellendi." diyen Abdulmehdi, parlamentonun kabine oylaması için yeni oturum düzenlemesini beklediklerini ifade etti.

Üzerinde anlaşmazlık yaşanan isimleri değiştirebileceğini kaydeden Abdulmehdi, bunun için alternatif adayların bulunduğunu sözlerine ekledi.

-Yolsuzlukla Mücadele Konseyi kuruluyor

Başbakan Abdulmehdi, Irak'ta özellikle üst düzey görevlerde bulunan yetkililerin yolsuzluk dosyalarına bakılması için "Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi" kuracakları bilgisini vererek, yolsuzluk yapanların cezalandırılacağını belirtti.

-Yeşil Bölge'nin halka açılması

Hükümet binaları ve bazı yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin halka ve trafiğe açılması çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Abdulmehdi, "Bunun için çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Yıllarca kullanılamayan tüneller ve köprülerin onarımı lazım. Orada da bir trafik sıkışıklığı ve yabancı misyonların güvenliği sorunuyla karşılaşmak istemiyoruz." diye konuştu.

-Kabine krizi

Başbakan Abdulmehdi, dün 8 adayın öz geçmişini meclise göndermişti. İçişleri Bakanlığı'na eski Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad (Haşdi Şabi gruplarının adayı) aday. Sadr grubu, Feyyad ismine karşı çıkıyor.

Savunma Bakanlığı içinse eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye koalisyonunun adayı Faysal el-Cerba'nın (Saddam dönemi komutanlarından) adı konuşuluyor. Buna da diğer Sünni gruplar karşı çıkıyor. Abdulmehdi, Adalet Bakanlığı'na Kürt, Kültür Bakanlığı'na da Hristiyan aday gösterirken, Türkmenlerin kabinede yer almaması dikkati çekiyor.

Genel seçimlerin ardından bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi, 25 Ekim'de kurduğu 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. Kalan bakanlıklar ise vekaleten yürütülüyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:44
  1. hükümet sorunu
  2. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi

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