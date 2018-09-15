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Irak meclisi, yeni başkanını seçmek amacıyla toplandı

Irak meclisi yeni başkan ve yardımcılarını seçmek için toplandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 14:16
Irak meclisi, yeni başkanını seçmek amacıyla toplandı

Irak meclisi yeni başkan ve yardımcılarını seçmek amacıyla toplanırken, bazı gruplar ise oturumu terk etti.

Mecliste adaylar konusunda yaşanan anlaşmazlıklar dolayısıyla Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Türkmen milletvekilleri oturumu terk etti.

Sünniler, 5 adayla yarışıyor

Meclis Başkanlığıseçiminde, Sünni Araplardan Muhammed Halbusi ve Usame en-Nuceyfi ile birlikte Talal el-Zavbaii, Raad Dahleki ve Ahmed Cuburi yarışıyor.

Meclis Birinci Yardımcısının Sadr’ın Sairun Koalisyonu (Şii), ikinci yardımcısının da Kürt gruplardan seçilmesi bekleniyor.

Irak meclisinin önceki dönemlerinde birinci yardımcı Kürtlerden ikinci yardımcı da Şii Araplardan seçilmişti.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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