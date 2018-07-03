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Irak meclis başkanından İHH’ya ziyaret

Irak Meclis Başkanı Selim Abdullah Cuburi, Ankara ziyareti sonrasında İHH Genel Merkezini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

03 Temmuz 2018 Salı 08:42
Irak meclis başkanından İHH’ya ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye’ye gelen Irak Meclis Başkanı Selim Abdullah Cuburi, Ankara temaslarının ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Selim Abdullah Cuburi ve beraberindeki heyeti, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve İHH Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Ziyarette Başkan Cuburi’ye İHH’nın Irak’taki çalışmaları hakkında bilgi verildi. Meclis Başkanı Cuburi, İHH’nın Irak’ta yaptığı insani yardım ve insani diplomasi çalışmalarının ülkesi için çok değerli olduğunu belirterek İHH’ya teşekkür etti.

Ziyaret sonrasında Abdullah Cuburi’ye Mescid’i Aksa maketi ve ayet yazılı tablo hediye edildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 08:42
  1. Ankara
  2. İHH İnsani Yardım Vakfı

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