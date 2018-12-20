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Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 18:50
Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:50
  1. hava harekatı
  2. Irak
  3. Kuzey Irak
  4. terörist

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