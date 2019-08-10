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Irak-İran arasındaki bir gümrük kapısı kapatıldı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:10
Irak-İran arasındaki bir gümrük kapısı kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran'a açılan bir gümrük kapısının "ihlaller nedeniyle" tüm geçişlere kapatılması talimatını verdi.

Abdulmehdi'nin imzasının bulunduğu ve basına sızan belgeye göre, ihlallerin tespit edildiği Diyala vilayetindeki Mendeli-Somer Gümrük Kapısı tüm geçişlere kapatıldı.

Belgede, kapatılan sınır kapısının memurlarının da yine İran'a açılan Munduriye Gümrük Kapısı'na gönderilmesi talimatı yer alıyor.

Söz konusu belgede ihlallerin ne olduğuna ve sınır kapısının ne zamana kadar kapalı kalacağına dair herhangi bir detay verilmezken, yerel medyada ihlaller konusunda Haşdi Şabi'ye işaret edildi.

Medyada, İran destekli Haşdi Şabi içinde bazı grupların söz konusu gümrük kapısının iç işlerine karıştığı, herhangi bir kontrol ve test yapılmadan Irak'a yasak ürünler soktukları ileri sürüldü.

- Irak ve İran arasındaki sınır kapıları

Irak'ın İran ile toplamda bin 450 kilometrelik sınır hattı üzerinde 8 gümrük kapısı bulunuyor.

Irak merkezi hükümetinin Basra vilayetinin doğusunda Şelemçe, Misan vilayetinde eş-Şib, Vasit vilayetinde Zarbatiye, Diyala vilayetinde Mendeli-Somer ve Munduriye kara sınır kapıları yer alıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ise İran'la arasında Süleymaniye vilayetinde Pervezhan, Başmak ile Erbil vilayetinde Hacı Omeran olmak üzere 3 sınır kapısı var.

Sınır kapılarının hepsi uluslararası olup hem ticari hem de yolcu geçişleri için kullanılıyor.



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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:10
  1. Irak
  2. Mendeli-Somer Gümrük Kapısı

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