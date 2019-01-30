Irak ile Ürdün arasında ucuz petrole karşı navlun indirimi anlaşması

BAĞDAT (AA) - Irak ile Ürdün arasında petrol fiyatlarındaki indirime karşılık Akabe Limanı'ndan geçecek mallar için navlun indirimi şartıyla anlaşma sağlandı. Bağdat'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, petrol fiyatlarındaki indirim karşılığında Ürdün'ün, Irak'a gönderilecek mallar için navlun indirim yapacağını açıkladı. Ürdün'ün ülkesinden yollanacak petrolü günlük 10 bin varil artırmasını talep ettiğini belirten Abdulmehdi, gönderilecek akaryakıtın ücretinin Brent petrol fiyatı üzerinden değerlendirileceğini dile getirdi. Abdulmehdi, iki ülke arasında kurulması planlanan sanayi bölgesinin üretim sektörlerini harekete geçireceğini söyledi. Irak Başbakanı Abdulmehdi, tüm komşu ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirme çabası içinde olduklarını ve petrolü ülke ekonomisinin tek gelir kaynağı olmaktan çıkarmak istediklerini kaydetti. Ürdün heyeti, pazartesi günü iki ülke arasında daha önce imzalanan protokollerin yürürlüğe girmesi için Bağdat'ta Iraklı yetkililerle görüşmelerde bulunmuştu. Ürdün Kralı 2. Abdullah, yaklaşık iki hafta önce Irak'a ziyaret gerçekleştirmişti.



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