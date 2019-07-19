Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı bayrak engeline takıldı

MUSUL (AA) - Irak merkezi hükümetiyle Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki bölge arasında yeni bir sınır kapısı açılması Suriye rejimi bayrağı engeline takıldı.

Musul'un Sincar İlçesine bağlı Sinun Kasabası Müdürü Hodida Coki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ile Suriye arasındaki mevcut sınır kapılarına ek olarak yeni bir sınır kapısı açılması konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bağdat yönetiminin sınırın Suriye tarafını elinde tutan PKK/PYD'ye söz konusu sınır kapısının açılabilmesi için Esed rejimi bayrağını dalgalandırma şartı getirdiğini söyleyen Coki, örgütün bu talebi reddetmesi üzerine kapının hizmete girmesinin bilinmeyen bir tarihe ertelendiğini aktardı.

Açılması planlanan sınır kapısı Irak tarafında Sincar İlçe merkezinin kuzeyinde yer alıp Hanesor Köyü üzerinden PKK/PYD'nin denetiminde bulunan Suriye'nin Haseke vilayetine açılıyor.

- Irak ile Suriye arasındaki mevcut sınır kapıları

Irak merkezi hükümeti ile Suriye arasındaki 600 kilometrelik sınır şeridi üzerinde halihazırda Rabia, El-Kaim ve El-Velid olmak üzere üç sınır kapısı bulunuyor. Bunun yanında Suriye'ye açılan 1991'den bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki Peşhabur Sınır Kapısı da yer alıyor.





